У Криму внаслідок зсуву грунту постраждала дитина

У Криму поблизу смт Коктебель стався зсув грунту на намет, де відпочивала сім’я з 4 осіб, внаслідок чого постраждала дитина 2007 р.н.

Як повідомляє прес-служба МНС, дитину у важкому стані госпіталізовано до Кримської спеціалізованої дитячої лікарні (Сімферополь).

22 червня внаслідок дощу, шквалистих поривів вітру у Сімферополі було підтоплено три житлових будинки, у Нижньогірську сталося підтоплення зернотоку на площі 200 кв. м.

До ліквідації наслідків стихійного лиха залучено 33 особи та 10 одиниць техніки.