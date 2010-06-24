У Криму внаслідок зсуву грунту постраждала дитина
10:52, 24 червня 2010Країна
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Перебувала у наметі
У Криму поблизу смт Коктебель стався зсув грунту на намет, де відпочивала сім’я з 4 осіб, внаслідок чого постраждала дитина 2007 р.н.
Як повідомляє прес-служба МНС, дитину у важкому стані госпіталізовано до Кримської спеціалізованої дитячої лікарні (Сімферополь).
22 червня внаслідок дощу, шквалистих поривів вітру у Сімферополі було підтоплено три житлових будинки, у Нижньогірську сталося підтоплення зернотоку на площі 200 кв. м.
До ліквідації наслідків стихійного лиха залучено 33 особи та 10 одиниць техніки.
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