Комісію з оцінки рішень ВООЗ щодо грипу залишають експерти

Два експерти залишили незалежну комісію, створену навесні цього року для оцінки обгрунтованості заходів, прийнятих Всесвітньою організацією охорони здоров`я у зв`язку з пандемією грипу H1N1. Про добровільну відмову фахівців від подальшої участі в роботі комісії ВООЗ заявила в середу, передає AP.

Згідно з роз`ясненнями представників міжнародної організації, фахівці з грипу Джон Макензі (John MacKenzie) і Тоні Еванс (Tony Evans) вирішили вийти зі складу комісії, щоб не ставити під сумнів її неупередженість і виключити будь-які підозри в конфлікті інтересів.

За словами голови комісії Харві Файнберга, обидва експерти тісно співпрацювали з ВООЗ під час пандемії грипу, і визнали недоречним свою участь у перегляді прийнятих у цей період рішень.

Спеціаліст з тропічної медицини Джон Макензі з Університету Кертін в Австралії і глава медичного відділення Міжнародної організації цивільної авіації входили до надзвичайного експертного комітету ВООЗ, що створено для оцінки загрози пандемії грипу H1N1 у квітні 2009 року. Виходячи з рекомендацій цього експертного органу керівництво ВООЗ приймало рішення про оголошення пандемії грипу, а також рекомендації про боротьбу з інфекцією для держав-членів організації.

В даний час рекомендації ВООЗ з грипу піддаються жорсткій критиці з боку ряду політиків країн ЄС, а також деяких експертів. На початку червня комітет з охорони здоров`я ПАРЄ схвалила доповідь, в якій ВООЗ звинувачується у перебільшенні загрози грипу в інтересах фармацевтичних компаній. Про неможливість в даний час гарантувати неупередженість і незалежність експертів міжнародної організації заявив також британський медичний журнал BMJ.

medportal.ru