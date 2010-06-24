Чим небезпечні ін'єкції ботокса

Американські вчені виявили, що після ін`єкцій препарату "Ботокс" для розгладження зморшок на обличчі, пацієнти не можуть повною мірою відчувати емоції, повідомляє Live Science.

"Ботокс" представляє собою очищений токсин збудника ботулізму. При введенні в мімічні м`язи він викликає їх параліч, що призводить до розгладження зморшок. Побічним ефектом цієї процедури є обмеження мімічних рухів і, отже, вираження емоцій.

Дослідники з Коледжу Барнарда в Нью-Йорку припустили, що міміка, за механізму зворотного зв`язку, необхідна для повноти емоційних реакцій, і "Ботокс", таким чином, може заважати не тільки виражати, а й відчувати емоції.

Щоб перевірити це припущення, вчені простежили за реакцією двох груп добровольців на емоційно насичений відеоряд. Експериментальна група одержувала ін`єкції "Ботокса", а контрольна - "Рестілана" (косметичної субстанції, яка не паралізує м`язи, а створює додатковий об`єм під шкірою для розгладження зморшок). Реакції оцінювалися до і після введення препаратів.

Як випливає зі звіту про дослідження, опублікованого в рецензованому науковому журналі Emotions, у добровольців з експериментальної групи спостерігалося "в цілому значне ослаблення емоційних переживань". Зокрема, після ін`єкції "Ботокса" учасники експерименту значно слабкіше реагували на помірно позитивні відеосюжети.

medportal.ru