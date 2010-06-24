Як видалити мозолі?

Мозоль — це потовщення рогового шару шкіри від тривалого тиску або тертя, іноді утворюється на руках при фізичній роботі без рукавиць або від тиску інструментів і на ногах — при носінні незручного, тісного, неправильно підібраного взуття.

Найвірніший спосіб уникнути мозолів — м`яке і зручне взуття. У аптеках можна придбати спеціальні мозольні кільця, які допомагають пом`якшити тиск взуття на мозоль. Для знищення мозолів народна медицина має в своєму розпорядженні велику кількість засобів, серед яких багато простих, таких, що використовують цілком доступні рослини і медичні препарати.

Часник

а) Свіжий сік або кашку з розтертої головки часнику вживають для зведення мозолів і бородавок (юнацьких). Бородавки змащувати по 3 рази на день. Мозоль заздалегідь розпарити в содовій воді, а потім прикласти до нього марлю, змочену соком часнику. Процедуру виконати увечері перед сном; повторити її 12 -15 раз. Можна використовувати і дикий часник.

б) Обгорнути головку часнику мокрою тканиною і випекти в золі. Потім нижню частину головки відрізувати і викинути, а верхню прикласти до мозоля, зав`язати і залишити на добу. Через добу мозоль може сам відпасти, а якщо не відпаде, то лікування повторити.

•Цибуля

а) Свіжим соком цибулі змащувати мозолі і бородавки (юнацькі).

б) Кашкою із свіжої цибулі на молоці в медицині Тибету користуються для розм`якшення мозолів.

•Сік свіжої картоплі

Сиру картоплю обмити, очистити від шкірки і натерти на дрібній тертці. Одержану масу перекласти на складену в декілька шарів марлеву серветку товщиною 0,5 — 1 см і прибинтовувати до ураженої ділянки шкіри. Через 2 години картопляну масу зняти і замінити новою. Застосовувати як протизапальний засіб для лікування хворобливих мозолів.

•Лимон

Старовинний кавказький засіб: перед сном розпарити ногу в гарячій воді, потім витерти насухо і прив`язати до мозоля кірку лимона з невеликою кількістю м`якоті на цій кірці. Краще всього зрізати невеликий окраєць лимона, який і прикладати до мозоля. Протягом 2—5 днів процедуру повторювати, після чого знову акуратно розпарити ногу і акуратно зняти мозоль.

•Алое

Прикласти увечері на мозоль розрізаний навпіл лист алое (столітника) і добре зав`язати. За ніч мозоль стане м`яким і його легко буде зчистити.

•Можна протирати мозолі шматочками помідора або томатною пастою.

gigamir.net