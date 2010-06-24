На Буковині через підтоплення оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Нестор ШУФРИЧ на засіданні обласного штабу з ліквідації наслідків стихійного лиха, що відбулось у потерпілому від повені смт. Вашківці Вижницького району Чернівецької області.

За його словами, існують всі підстави для прийняття такого рішення.

Міністр доручив керівникам підрозділів МНС із сусідніх областей терміново перевести на Буковину необхідну техніку, зокрема, помпи для відкачування води.

Разом з головою облдержадміністрації Михайлом ПАПІЄВИМ учора одразу після засідання уряду Н.ШУФРИЧ вилетів у Чернівецьку область і побував у постраждалих від великої води населених пунктах, безпосередньо ознайомився з ситуацією на місцях і організацією аварійно-рятувальних робіт.

«Обсяг шкоди, завданої негодою мешканцям краю, господарському комплексу області дає підстави для звернення до Кабміну щодо прийняття розпорядження про виділення коштів з держрезерву для надання допомоги Буковині», - сказав Н.ШУФРИЧ.

М.ПАПІЄВ доручив своїм підлеглим оперативно проаналізувати стан справ і визначити обсяги завданих збитків по кожному об’єкту, а також ретельно підготувати акти і документи для представлення уряду на засідання вже наступної середи.

Сьогодні, за словами М.ПАПІЄВА, треба власними силами вжити всіх необхідних заходів для надання допомоги людям, насамперед, сім’ям з малими дітьми, людям похилого віку, хворим і одиноким громадянам. Серед першочергових завдань – забезпечення їх водою і хлібом. Вижницькому району, у якому вже підтоплено близько півтори тисячі будинків, на найближчих кілька діб вже виділили необхідні запаси питної води та продуктів.

«Наше найперше завдання – вберегти людські життя, - сказав М.ПАПІЄВ. – Тому зараз в постраждалих селах, де це необхідно, треба відселити людей в безпечні умови, а міліції забезпечити охорону їх майна. Прошу всіх проявити в цій ситуації відповідальність, людяність і толерантність».

Як повідомляв УНІАН, у Чернівецькій області внаслідок сильних дощів від розливу річок, підйому ґрунтових вод та накопичення в низинах стічних вод підтоплено 65 населених пунктів.

В цілому внаслідок надзвичайної ситуації порушено нормальні умови життєдіяльності більш як 15 тис. осіб, а завдані стихією збитки перевищують 15 млн. грн.