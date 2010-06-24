Золотий вус – зелений лікар

Вивчення властивостей Золотого Вуса привело до сенсаційного відкриття: виявилось, що за терапевтичними властивостями рослина мало чим поступається знаменитому «кореню життя» – женьшеню! А по відношенню до окремо взятих захворювань навіть перевершує його! Не дарма серед численних назв цієї рослини фігурує і «домашній женьшень». Тому немає нічого дивовижного в тому, що всього за декілька років Золотий Вус з екзотики перетворився на «одомашнену» рослину, що успішно прижилася в наших квартирних умовах.

Які ж складені компоненти Золотого Вуса роблять його таким корисним? Перш за все, це активно діючі біологічні речовини, здатні чинити на організм комплексний вплив. Загальна їх назва – флавоноїди, які зустрічаються в багатьох лікарських рослинах. До флавоноїдів Золотого Вуса належать кемферол і кварцетин, дія яких багато в чому аналогічна. Проте сумісний їх вміст в одній рослині особливо цінний, оскільки, як припускають учені, ці два природні компоненти є синергистами по відношенню один до одного, тобто одна речовина підсилює ефект іншої. Якщо не заглиблюватися в подробиці механізму дії, можна відзначити, що завдяки Золотому Вусу зміцнюється імунна система, нормалізується тонус і відновлюється проникність кровоносних судин, активуються обмінні процеси, поліпшується живлення і дихання всіх клітин організму, прискорюється виведення внутрішньоклітинних отрут, блокується негативна дія вільних радикалів, що є прекрасною профілактикою онкологічних захворювань і вікових змін у внутрішніх органах і шкірі.