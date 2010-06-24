Лазерні указки - велика біда для очей

Лікарі попереджають: діти можуть пошкодити очі, якщо користуватимуться лазерними указками. Сумний випадок відбувся з одним британським хлопчиком. За допомогою такої, здавалося б, нешкідливої указки він обпалив собі очі.

Доктор Кимія Зіаоссейні і фахівці з Королівського університетського госпіталю Ліверпуля і Королівського манчестерського очного госпіталю займалися лікуванням цього хлопчика. Вони відзначають: після того, як хлопчик випадково посвітив указкою собі в очі, у нього з`явилися так звані "темні плями", відомі як центральні скотоми.

Скотома - обмежена сліпа ділянка в полі зору. А центральна скотома – це скотома, розташована в точці фіксації погляду. Також лазер наполовину погіршив чіткість зору. А тести показали опіки на поверхні ока і порушення в структурі сітківки. З часом чистота зору підвищилася, проте пошкодження сітківки залишилися.

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