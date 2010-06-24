Не спи довго, а спи розумно

"Турбуєтеся, що не вдається поспати горезвісні вісім годин? У цьому ваша перша помилка", - пише The Independent, посилаючись на доктора Неріну Рамлахан.

Головне - якість сну, а не його тривалість.

Вона закликає не перебільшувати важливість того, що потрібно утримуватися від їжі перед сном. За її словами, набагато важливіше вчасно поснідати. Робити це потрібно під час так званого "метаболічного вікна". Також рекомендується звертати увагу на свої сновидіння, відшукуючи в них вказівки на ще не вирішені життєві проблеми.

Не існує єдиного для всіх стандарту тривалості здорового сну. Важливо "пристосуватися до своїх потреб в різні періоди... У якісь періоди вам може бути потрібно чотири години. У інших випадках ця цифра може збільшуватися до семи або восьми", - указує Рамлахан.

Для здорового сну важлива обстановка. Комусь краще спиться під білий шум, деякі використовують затички для вух і пов`язки на очі. "Все це для того, щоб зменшити кількість подразників і послати мозку сигнал про те, що ви знаходитеся в безпеці", - пояснює доктор.