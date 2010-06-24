При МОЗ створено Держкомітет з контролю за обігом наркотиків

Кабінет міністрів України створив при Міністерстві охорони здоров’я створено Державний комітет з питань контролю за обігом наркотиків та призначив його головою Володимира ТИМОШЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО сьогодні журналістам в Кабінеті міністрів.

«Ситуація в Україні з розповсюдженням наркотиків є критичною. Україна відставала в цьому напрямку, і потрібні рішучі дії для того, щоб подолати цю проблему. Ця проблема багаторівнева, міжвідомча, і саме з цією метою був створений комітет», - сказав В.СЕМИНОЖЕНКО.

Він додав, що зараз за різними оцінками від 10 до 30% українських студентів споживають наркотики.

«Навіть у віці до 16 років підлітки вже знають, що таке гашиш або марихуана, і відсотків 10 з них їх вживали», - зазначив він.

В.СЕМИНОЖЕНКО уточнив, що до призначення головою держкомітету В.ТИМОШЕНКО працював у Міністерстві охорони здоров’я, а також свого часу в СБУ.

«Це дуже професійна людина, людина, яка має високі погони, яка знає цю проблематику», - вважає віце-прем’єр.