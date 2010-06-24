Рівень безпліддя в Україні сягає 18-20% - експерт

Рівень безпліддя в Україні сягає від 10-12% до 18-20%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомила головний спеціаліст відділу акушерсько-гінекологічної допомоги Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення Міністерства охорони здоров’я України Ірина ЧИБІСОВА.

На її думку, це дуже значні і тривожні показники. “Коли ми маємо демографічну кризу, коли маємо від’ємний приріст населення (за 2009 рік він становить мінус 4,2), то це дуже й дуже актуальна на сьогодні тема. Крім того, ми маємо зниження народжуваності, зменшення чисельності населення”, – зазначила І.ЧИБІСОВА, підкресливши, що починаючи з 1994 року Україна втратила 6 мільйнів населення, тож сьогодні у державі - лише 46,1 мільйонів населення.

Вона наголосила, що держава знає про цю проблему і намагається вирішувати її, зокрема за допомогою впровадження відповідних програм.

“Це і програма заохочування народжуваності, яка працювала до 2007 програма, і програма репродуктивного здоров’я (до 2015 року), існує багато наказів МОЗ, які пропонують вирішення цієї проблеми”, – сказала І.ЧИБІСОВА.