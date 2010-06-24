МОЗ введе у класифікацію лікарів спеціальність репродуктолога

Міністерство охорони здоров’я України планує ввести у класифікацію лікарів спеціальність лікаря-репродуктолога.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомила головний спеціаліст відділу акушерсько-гінекологічної допомоги Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України Ірина ЧИБІСОВА

За її словами, структура безпліддя в Україні дуже різниться від світових показників. “У світі відсоток безпліддя чоловічого – 30%, жіночого – 30%, безпліддя у шлюбі - 30%, і 10% - це безпліддя неясного генезу. В Україні, за даними 2009 року, 80% - це жіноче безпліддя, 20% - чоловіче безпліддя. Майже кожна п’ята пара в Україні – безплідна”, – зауважила вона.

Така різниця, на її думку, пояснюється тим, що чоловіки в Україні приховують проблему безплідності. “Чоловіки не звертаются до лікаря-репродуктолога. Вони звертаються до уролога, а уролог, зазвичай, лікує простатит, а безпліддя лікує саме репродуктолог”, – пояснила спеціаліст.