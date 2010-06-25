Волосся має вроджений імунітет

Здорове волосся має природжений імунітет. Фахівці НДІ вакцин і сироваток ім. Мечникова РАМН вперше виявили, що клітини волосся синтезують антимікробні пептиди, які захищають їх від руйнівної дії мікроорганізмів.

Основна речовина волоса – білок кератин, який синтезують особливі клітини кератиноцити. Існує безліч мікроорганізмів, які розщеплюють кератин і завжди готові уразити волосся і нігті. Проте здорове волосся чинить їм опір. Учені досліджували зразки волосся 5 жінок від 7 до 50 років, які не користувалися хімічними фарбами і завивкою.

Пасмочки свіжовимитого волосся зрізали на відстані не менш 10 см від коріння, потім подрібнювали і одержували волосяний екстракт, що містить молекули білків невеликого розміру. Кератин - крупний білок, і тому в екстракт не потрапив. Одержаний екстракт дослідники додавали в культуру мікроскопічного дріжджподібного грибка Candida albicans. Цей грибок викликає у людей безліч неприємних захворювань, зокрема лупу. Волосяний екстракт досить швидко убив майже всі клітини Candida (за 3 години гинула половина культури), тоді як розчин, яким обробляли волосся при отриманні екстракту, на грибки не подіяв.

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