Чим займаються наші гінекологи до 11 години?

40 % пацієнтів відділення неплідності - жінки, які зробили перший аборт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес- конференції у Києві повідомила завідувачка ввідділення реабілітації репродуктивної функції жінки Інституту педіатрії, акушерства і гінекології АМНУ професор Алла КОРНАЦЬКА.

На її думку, основна проблема гінекології - аборти, зокрема й кримінальні.

“Чим займається гінеколог до 11 години? Абортами, а далі йде лікувати безпліддя. Так не повинно бути. Жінка повинна планувати свою вагітність,” – зазначила професор.

Водночас А.КОРНАЦЬКА підкреслила, що ефективною профілактикою абортів є роз’яснювальна робота лікаря-гінеколога.

“Дуже часто, я розмовляю з жінками, які хочуть зробити аборт. Якщо жінці розказати наслідки аборту, яка може бути біда, 80 % з них жінок серйозно замислюються, чи робити аборт чи ні. І це величезний резерв профілактики абортів,” – сказала професор.

За її словами, серед 22 чинників неплідності, на першому місці – жіноча неплідність запального генезу. “У країнах більш розвинутих – 40 % запального генезу, 60 % – ендокринного, у нас – навпаки. Причина - у ранньому статевому дебюті, абортах, усе це відбивається на неплідності,” – наголосила професор.

А.КОРНАЦЬКА також зауважила, що питання репродукції мають стояти на першому місці у діяльності сімейних лікарів, у школах - на уроках валеології і надто у сім’ях.

“Якщо у сім’ї ці питання поставлені, то дівчинка у 14 років не буде робити першого аборту, не буде хворіти гонореєю та іншими інфекціями, які передаються статевим шляхом,” – підкреслила професор.