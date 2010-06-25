Жіночий організм перебірливий до чоловічого сім'я

Жіночий організм може бути несвідомо перебірливий до сперми, дозволяючи сім`ю одного чоловіка запліднити яйцеклітини, але відторгаючи сім`я іншого. Відкриття зроблене вченим з Університету Аделаїди (Австралія).

Професор Сара Робертсон стверджує, що сперма «відповідного» чоловіка містить особливі сигнальні молекули, які викликають імунні зміни в жіночому організмі. Як результат, імунна система «пропускає» сперматозоїди, даючи їм можливість досягти яйцеклітини. Сперма ж інших партнерів, хоч і абсолютно здорова, не здатна активізувати імунні зміни, а тому не проходить в організмі «контроль якості».

Таким чином організм перевіряє на сумісність кожного статевого партнера, відсіваючи непридатних.

Втім, іноді здійснена, здавалося б, система дає збої. Це відбувається, якщо сигнали сперми «відповідного» чоловіка недостатньо сильні або коли жіночий організм стає надмірно «перебірливим». Крім того, імунна система може не прийняти сперматозоїдів, якщо сперма даного чоловіка не попадала в жіночий організм на протязі як мінімум трьох попередніх місяців.

Учені планують продовжити дослідження «контролю якості» сперми жіночої системи, сподіваючись, що за наслідками роботи їм вдасться створити нові методики лікування безпліддя.

newsland.ru