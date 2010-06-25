У Росії лікарі "озброюються" сковорідками

УВС Саратова має намір навчити співробітників міської служби швидкої допомоги прийомам самооборони, повідомляє прес-служба МВС РФ. Інструкторами саратовського УВС розроблений курс спеціальної підготовки для медпрацівників. До занять вже приступили 25 осіб, переважно жінки.

За словами заступника начальника міліції суспільної безпеки міського УВС Олексія Курченкова, навчання медиків прийомам самооборони входить в комплекс профілактичних заходів, розроблених у зв`язку з несприятливою статистикою нападів на працівників системи охорони здоров`я.

Заняття із співробітниками швидкої допомоги проводить майстер бойових мистецтв полковник міліції у відставці Тофік Зейналов. "Заспокоїти пацієнта можна навіть простою авторучкою, а якщо поряд її не опиниться, то в хід можна пустити улюблену зброю домогосподарок – качалку або сковороду, в умілих руках кухонне начиння стає ефективним засобом виховання і самооборони", – пише про техніку самозахисту Зейналова прес-служба МВС.

medportal.ru