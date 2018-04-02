Що лікують у найнезвичайніших клініках світу

Нежить або незначний головний біль вже не проблема - ми всі знаємо, як з цим боротися. А де рятують від таких дивних "вірусів", як надмірна сексуальність або шопоголізм?

Для шопоголіків

Де? Загреб, Хорватія.

Що лікують? Патологічну залежність від бажання здійснювати покупки. Причина хвороби - спроба вирішити життєві проблеми за допомогою чергової непотрібної речі. Серед пацієнтів в основному дівчата 15-25 років, шафи яких ломляться від нарядів, які вони не вдягали жодного разу, а тим часом продовжують купувати все нові й нові. Але і чоловіки теж є - 10%. Майже всі витрачають на покупки значно більше грошей, ніж заробляють. Лікарі порівнюють цю залежність з алкогольною або наркотичною та пропонують лікувати її схожими засобами. Перш за все треба сказати головні слова: "Здрастуйте, я - шопоголік", а також почати працювати з психологом, психотерапевтом, приймати антидепресанти та інші ліки.

Для негидливих

Де? Нью-Йорк, США.

Що лікують? Роблять жінок гарними, пропонуючи незвичайні косметичні процедури для обличчя і тіла. Головний козир місцевих косметологів - маска з пташиного посліду. Кажуть, що сюди приїжджають голлівудські зірки, і вони в захваті від ефекту, який дають екскременти пернатих. Особливою популярністю користуються продукти життєдіяльності солов`я. Середня ціна однієї процедури - близько 200 доларів. Ефект обіцяють фантастичний: маски очищають і живлять шкіру, піклуються про чудовий колір обличчя.

Для залежних від сексу

Де? Больцано, Італія.

Що лікують? Схибленість на сексі. Не думати про нього і не брати участь у процесі пацієнти клініки не в змозі, інакше вони відчувають ломку, як справжні наркомани. Їм навіть не важливо, що подумають про них у суспільстві і як така поведінка позначиться на стосунках з близькими. За різними оцінками, таких людей 3-6%. Основні клієнти клініки - чоловіки 30-40 років, серед яких є відомі політики. За словами лікарів, вони дуже страждають через свою недугу, оскільки через сексуальний голод відчувають нудоту і запаморочення, напади агресії та сорому. На лікування, яке включає допомогу психотерапевта й прийом різних препаратів, потрібно щонайменше півроку. Але гарантії тут навряд чи дають - раптом знову зустрінеться жінка, перед якою буде неможливо встояти?

Для тих, хто вірить у силу думки

Де? Гавайські острови.

Що лікують? Психіатричні захворювання. Власник клініки - унікальний лікар. Він не зустрічається з пацієнтами, а лише вивчає їхній діагноз, а потім коригує СВОЇ думки: адресує хворим добрі слова, просить пробачення за їхні страждання. Як не дивно, це має ефект, причому науково підтверджений: лікар тривалий час працював у державній психіатричній клініці, де божевільні пацієнти після такої терапії дійсно переставали вести себе неадекватно. Головний секрет фахівця: треба взяти на себе відповідальність за те, що відбувається навколо, хоч би що було - чи то хвороба іншої людини, чи то криза в країні. І позбавитися негативних думок. Лікар пропонує випробувати метод на собі: якщо хтось сказав чи зробив вам щось зле, подумки пробачте цю людину і побажайте їй найкращого. Дуже скоро він попросить пробачення.

Для мільйонерів

Де? Москва, Росія.

Що лікують? Багато чого: від психічних захворювань до безпліддя і зашлакованного організму. За незначні (за мірками мільйонерів) гроші - не менше 1,5 млн руб. на рік - тут виконують всі забаганки клієнтів. Крім особистого лікаря, пацієнта курирує ціла команда фахівців (від дієтолога і гінеколога до мануального терапевта). Медобслуговування надається цілодобово в будь-якій точці світу, куди б ви не поїхали. Із приємних доповнень - завжди готовий до вильоту спеціальний медичний літак, екстрена евакуація в найкращі палати європейських клінік. Отримання шенгенської візи обіцяють моментальне. Клініка зобов`язується суворо зберігати таємниці своїх пацієнтів. А головний бонус - відсутність черг!

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