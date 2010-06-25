Зайва вага пов'язана з карієсом

Діти дошкільного віку з карієсом більшою мірою схильні до зайвої ваги або ожиріння і, незалежно від ваги, їх харчування частіше дуже калорійне, відмітили педіатри Університету Буффало. Карієс є найпоширенішою хронічною хворобою дитячого віку. Тепер доведено, що зубна хвороба також може бути пов`язана з розвитком ожиріння. Щоб уникнути цих проблем, лікарі радять батькам ретельніше стежити за зубами своєї дитини, частіше відвідувати стоматолога і дотримуватися нормального, збалансованого харчування з достатніми рівнями вітамінів.

Американські медики вивчили зв`язок між поганим станом зубів і надмірною вагою серед 65 дітей у віці від 2 до 5 років. Всі діти мали різні стадії розпаду зубів і потребували стоматологічного лікування. Ріст і вага кожної дитини вимірювалися для розрахунку індексу маси тіла - надійного показника кількості жиру в тілі. Батьки дітей заповнили докладну анкету про раціон свого чада. В результаті з`ясувалося, що навіть ті діти, вага яких не викликає нарікань, споживали більше калорій, ніж рекомендується для їх віку - більше 1200 калорій в день. Але тільки діти з надмірною вагою мали розвинені симптоми карієсу через те, що частіше їли солодощі і пили солодкі газовані напої.

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