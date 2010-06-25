Дунайські води почали підтоплювати Одеську область

Придунайські низовинні території Кілійського району Одеської області підтоплені водами Дунаю, які піднялися за останню добу, зокрема, в районі містечка Вилкове на 9 см вище за критичну позначку.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Одеської облдержадміністрації, вже підтоплені дунайськими водами 47 прибудинкових ділянок. «Проте житлові будинки, об`єкти життєзабезпечення й потенційно небезпечні об`єкти поки що не підтоплені, - повідомила представник облуправління Лідія ЯНКІВСЬКА.

Щодня упродовж тижня вода в Дунаї піднімається на 3-4 см, повідомляє Ізмаїльська гідрометобсерваторія. За даними її співробітника Людмили ПАЛАНСЬКОЇ, рівень води Дунаю становить у районі Рені 520 см за критичної позначки 535, поряд з Ізмаїлом – 356 (критичний рівень – 370). Найбільш небезпечна ситуація поблизу Вилкового, де вода вже піднялася на 164 см – на 9 см вище за критичний рівень, жителі містечка також сповіщені про штормове попередження.

Згідно з прогнозам гідрологів, дунайська вода, можливо, підніматиметься ще декілька днів, доки досягне в районі Ізмаїла позначки 370, а потім піде на спад. Фахівці вважають, що рівень води в українській частині Дунаю значною мірою залежатиме від того, чи забиратиме річкову воду у водосховища румунська сторона чи ж, навпаки, почне її скидати.

Територія Ізмаїльського морського торговельного порту, де підняття дунайської води найвідчутніше, вже забезпечена всім необхідним для оберігання від затоплення складів і механізмів гавані.

Нагадаємо, що після весняного огляду українського берега Дунаю фахівцями МНС намічене будівництво нових дамб – замість споруджених у 50-і роки минулого століття.