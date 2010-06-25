Буковина: підтоплено 45 з 65 населених пунктів

Станом на 7 годинку ранку 25 червня внаслідок нормалізації погодних умов, вжитих заходів з водовідведення та відкачування води залученими силами цивільного захисту на території Чернівецької області залишаються частково підтопленими 45 з 65 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, залишаються підтопленими 7 з 16 об`єктів соціальної сфери, 354 з 529 житлових будинків, 293 з 431 господарська будівля, 2 тис. 114 з 2 тис. 494 підвальних приміщень, 3 тис. 330 подвір`їв з 3 тис. 632 подвір`їв, 57 з 97 криниць та 310 з 348 га сільськогосподарських угідь. Без газопостачання залишається 5 населених пунктів та електропостачання – 1. Спостерігається подальше зниження рівнів води в річках.

Внаслідок сильних дощів з 22 по 24 червня на території області від розливу річок, підйому ґрунтових вод та накопичення в низинах стічних вод в 9 районах області (Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький, Сторожинецький, Глибоцький, Вижницький, Путильський, Герцаївський, Хотинський) та м. Чернівці підтоплено 65 населених пунктів, пошкоджено 57 тис. 930 м дорожнього покриття автошляхів державного і місцевого значення, 13 мостів та 3 тис. 970 м водозахисних дамб.

Протягом 24 червня в районі надзвичайної ситуації здійснено авіаційну розвідку підтоплених територій м. Чернівці, у Вижницькому, Кіцманському та Новоселицькому районах, уточнено завдання силам цивільного захисту щодо допомоги постраждалому населенню. Завдяки вжитим заходам знято загрозу руйнування дамби і відселення мешканців у с. Банилів Вижницького району.

Розчищено від намулу та сміття 173 м меліоративних каналів і русел річок, 50 м автомобільних доріг. Проведено укріплення 80 м дамб. Прокопано 370 м відвідних каналів. Здійснено доставку 1020 кг хліба, 6400 л питної води та 10 кг медикаментів.

Підрозділи МВС продовжують здійснювати цілодобове патрулювання по охороні майна громадян та суспільної власності.

Всього до ліквідації наслідків стихії залучено 596 чол. та 114 од. техніки, у тому числі від МНС 375 чол. особового складу та 54 од. техніки.

В зоні надзвичайної ситуації в цілодобовому режимі працює оперативна група МНС.

Ситуація перебуває під контролем.

Загальну координацію заходів з ліквідації наслідків стихії здійснює міністр МНС Нестор ШУФРИЧ.