Найменша дівчинка в світі їсть 11 годин на добу (фото)

Вона не може харчуватися нормально, тому її доводиться годувати за допомогою спеціального зонда.

Дворічна Шарлотта Гарсайд любить грати з м`якими іграшками та ляльками, як і будь-яка дівчинка її віку. От тільки багато іграшок перевершують її за розмірами.

Шарлотта з її 55 см зросту вважається найменшою (для її віку) дівчинкою в світі. Зараз медики не можуть відповісти на питання, виросте вона ще чи ні.

Дівчинка народилася на чотири тижні раніше терміну. Діагноз "карликовість" було встановлено їй через три місяці після пологів, повідомляє Daily Mail.

Шарлотта не може нормально харчуватися, тому її доводиться годувати спеціальними сумішами за допомогою шлункового зонду. Загалом прийом їжі займає до 11 годин на добу. Крім того, у неї проблеми з ахілловим сухожиллям. Вона не може пересуватися без сторонньої допомоги і потребує операції.

Незважаючи на всі ці труднощі, Шарлотта росте веселою і життєрадісною дівчинкою. У неї є три старші сестри, які грають з нею і в усьому допомагають.

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