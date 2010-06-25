Комарі не люблять запаху гвоздики, анісу і евкаліпта. Змочіть олією цих рослин ватку і покладіть на підвіконня або біля ліжка. Можна також змастити гвоздичною, анісовою або евкаліптовою олією голі частини тіла. Або скористатися сушеною гвоздикою: візьміть 5 г гвоздики на склянку води, прокип`ятіть 15 хвилин. 10 крапель відвару змішайте із столовою ложкою спирту і протріть відкриті ділянки тіла. Такий захист розрахований на 2 години.

До відлякуючих засобів належить камфара. Випаруйте 100 г камфари на водяній лазні, і захист від комарів забезпечений на цілу ніч.

Відлякує комарів і пирій. Жменю рубаного коріння пирію залийте півтора літрами води і прокип`ятіть, щоб відвар став ясно-жовтого кольору. Умивайтеся цим відваром перед виходом на вулицю.

Якщо комар укусив, скористайтеся олією чайного дерева. Вона швидко усуває свербіння і набряклість шкіри після укусів.

Якщо після укусу з`явилися свербіння і припухлість, прикладіть до хворого місця ватяний тампон, змочений в соку часнику, який володіє антисептичною дією.

segodnya.ua