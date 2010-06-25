У потягах заборонять торгівлю продуктами, що швидко псуються?

Прокуратура Києва вимагає заборонити торгівлю у потягах продуктами харчування, що швидко псуються.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар прокурора Києва Мирослава МУШКА.

За її словами, Київською транспортною прокуратурою спільно з Головним управлінням захисту прав споживачів у Києві та Київською лінійною СЕС на Південно-Західній залізниці було проведено перевірку в потягах формування Вагонної дільниці станції «Київ-Пасажирський» щодо дотримання умов зберігання продуктів харчування у пасажирських вагонах.

Відтак було встановлено, провідники вагонів потягів згідно з планами реалізовують продукти харчування (шоколад, печиво, вафлі, чіпси, пиво, шоколадні батончики, карамель тощо) з порушенням температурного режиму, тобто без використання холодильного обладнання.

За результатами перевірки прокуратурою принесено протести з вимогою заборонити торгівлю в потягах продукцією, що швидко псується, без використання холодильного обладнання та відмінити виконання начальниками потягів і провідниками пасажирських вагонів планів з продажу продуктів харчування.