В Україну на вихідних повернеться 35°-на спека

Найспекотніше впродовж найближчих трьох днів буде на сході України. Температура повітря місцями складе до 35 градусів тепла.

У найближчі три дні в Україні очікується поступове підвищення температури повітря, в окремих областях спека до 35 градусів. Місцями пройдуть дощі і грози зі шквальним вітром.

У Києві та Київській області в суботу і понеділок без опадів, в неділю очікується дощ. Усі три дні вдень місцями шквали до 15-20 м/с, грози, місцями град. Температура повітря завтра вдень складе 24-29, в неділю - 21-26, в понеділок - 24-29 градусів тепла. Нічна температура в ці дні буде на рівні 14-19 градусів вище нуля. Вітер східний з переходом у північно-східний, 5-10 м/с.

На сході країни завтра пройдуть дощі, вдень місцями шквали 15-20 м/с і грози. У неділю-понеділок без опадів. 26 червня вдень повітря прогріється до 26-31 градуса, 27 червня термометр покаже 28-33, 28 червня - 30-34 градуси вище нуля. Нічна температура буде на рівні 17-22 градусів тепла. Вітер південно-східний з переходом в північно-східний, 5-10 м/с.

У західних областях на вихідних очікується дощ, місцями сильний, місцями можливі грози. У суботу стовпчик термометра покаже 18-23 градуси вдень і 10-15 вночі, в неділю і понеділок потепліє до 19-24 градусів вдень і до 11-16 градусів вище за нуль вночі. Вітер північно-західний з переходом в північно-східний, 5-10 м/с.

На півдні України впродовж трьох днів прогнозується дощ, місцями сильний, з поривами вітру до 15-20 м/с, місцями грози і град. У суботу-воскресіння температура повітря вдень складе 21-26 градусів, в понеділок - 22-27 градусів тепла. Вночі термометр покаже 14-19 градусів вище за нуль. Вітер південно-східний з переходом в південно-західний, 5-10 м/с.

У Криму на вихідних також очікується дощ, вдень місцями шквали 15-20 м/с, місцями грози і град. Денна температура повітря в суботу складе 23-28, в суботу-воскресіння - 22-27 градусів тепла. Вночі стовпчик термометра підніметься до відмітки в 14-19 градусів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, з переходом в південно-західний, 7-12 м/с.

tsn.ua