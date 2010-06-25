Чим корисна м'ята?

У стародавні часи вважалося, що м`ята стимулює розумову роботу, укріплює пам`ять. М`ятною водою навіть обприскували аудиторії, філософи і жерці прикрашали голову вінками з квітучих рослин. Легкий, освіжаючий аромат однаково подобався і єгипетським фараонам, і стародавнім жителям Назарета. М`яту подрібнювали і додавали до меду, щоб приємно освіжити дихання після тривалої трапези.

Що лікує?

•Кашель

•Запалення гортані

•Головний біль

•Застій жовчі

•Нудота

•Печія

•Запах з рота

•Застудний жар

•Порушений кровообіг

Порада: Маски з перцевої м`яти швидко допоможуть в будь-яких умовах освіжити жирну шкіру, що в`яне. Для того, щоб приготувати корисний настій, необхідно заварити листя м`яти кип`ятком. Одержаний відвар настоювати хвилин 25, потім ретельно процідити. Змочити ватні диски, тримати на обличчі максимум 15 хвилин. Маски з м`ятного настою краще робити курсом (10-12 процедур в місяць). М`ятна олія у складі косметичних продуктів охолоджує і освіжає шкіру.

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