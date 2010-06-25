Через сто років людство зникне?

Через сторіччя - до 2110 року - людство повністю зникне з лиця землі, стверджує відомий австралійський вчений Франк Феннер. "Стародавні товариства людей відрізнялися підвищеною стабільністю, а сьогоднішня глобальна цивілізація - ні ", - заявив він. Точку зору ученого приводить лондонська преса.

"Так, австралійські аборигени довели, що без сучасних досягнень науки вони можуть вижити протягом 40 - 50 тис. років. Проте сьогоднішнє суспільство унаслідок своєї економічної і соціальної діяльності поставило homo sapience на грань повного зникнення", - відзначив Феннер.

На його думку, основну загрозу існуванню людства представляють "нестримне споживання, різке зростання чисельності населення землі, швидка зміна клімату у зв`язку з глобальним потепленням". "Промислова революція і індустріалізація породили епоху, яка по своїй дії на планету порівнянна з наслідками льодовикового періоду або зіткненням Землі з крупною кометою", - підкреслив учений.

ami-tass.ru