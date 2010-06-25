Росія забракувала продукцію 6-ти українських підприємств

Федеральна служба з ветеринарного й фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) за результатами інспекції в травні 2010 року тимчасово обмежила ввезення до Росії тваринницької продукції з шести підприємств України. Про це йдеться в повідомленні відомства.

Згідно з повідомленням, із 22 червня ц.р. обмежено ввезення до РФ продукції ПАТ «Івано-Франківський «Вінницям’ясо», ТОВ «Кам`янець-Подільський м`ясокомбінат», ТОВ «Сарним’ясопром», ТОВ «Бахмач-м`ясо», ВАТ «Світловодський маслосиркомбінат» і ВАТ «Шосткінський міськмолкомбінат».