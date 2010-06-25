Керівники таборів особисто відповідають за харчування дітей

Міністерство охорони здоров`я України попереджає керівників дитячих оздоровчих центрів про персональну відповідальність за якісне харчування дітей під час літнього відпочинку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров`я – головний санітарний лікар України Геннадій РОЖКОВ сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Я вказую на персональну відповідальність директорів таборів, а також головних санітарних лікарів у регіонах про персональну відповідальність і особистий контроль», - сказав Г.РОЖКОВ.

Головний санлікар повідомив, що станом на 25 червня в Україні зареєстровано 19 спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь, у результаті яких постраждали 195 осіб, зокрема 101 дитина.

«Основними причинами спалахів стало залучення до приготування їжі осіб, які не ознайомлені з правилами особистої гігієни, а також порушення технологій приготування і правил зберігання продуктів», - зазначив він.

Зокрема, за його словами, найбільша кількість спалахів гострих інфекцій зареєстрована в Донецькій, Одеській, Хмельницькій, Луганській та Черкаській областях.