40% колодязьної води в Україні не придатна для пиття

В Україні в 40% колодязів із 41 тис. 592 обстежених питна вода не відповідає санітарно-епідеміологічним нормам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров`я – головний санітарний лікар України Геннадій РОЖКОВ сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Держсанепідслужба, станом на 24 червня, обстежила 41 тис. 592 колодязі і свердловини громадського й індивідуального користування. Не відповідає вимогам санітарного законодавства близько 40%, а в деяких областях показники дуже високі», - сказав Г.РОЖКОВ.

Зокрема, головний санлікар уточнив, що в Кіровоградській області в 51% колодязів і свердловин вода не відповідає епідеміологічним нормам, у Миколаївській області – 61,1%, у Сумській – 59,3%, у Черкаській – 50%, у Донецькій – 72%, у Луганській – 56,2%, у Полтавській - 61,6%.