Буковина забезпечена усім для подолання паводку

На сьогоднішній день Чернівецька область забезпечена необхідною технікою та ресурсами на час надзвичайної ситуації, що виникла внаслідок паводку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови Чернівецької облдержадміністрації Георгій ГАЛИЦЬ.

Аби вивчити ситуацію в краї, що склалася внаслідок сильних зливових дощів 22-23 червня, він разом з керівниками обласного штабу з координації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації ГУ МНС в Чернівецькій області оглянув з гелікоптера Кіцманський, Вижницький, Сторожинецький, Глибоцький, Герцаївський, Новоселицький райони та місто Чернівці.

За словами Г.ГАЛИЦЯ, найскладніша ситуація сьогодні в Новоселицькому районі, починаючи від села Маршинці до села Мамалига, де зберігається найвищий рівень води і частково підтоплені будівлі. Досі скрутна ситуація - у Вашківцях Вижницького району, проте, рівень води пішов на спад, що дає підстави прогнозувати стабілізацію ситуації.

Щодо зсувних процесів на території Буковини, що спричинені сильними опадами, Г.ГАЛИЦЬ повідомив, що на сьогодні зафіксовано один зсувний процес – зсув ґрунту у селі Виженка Вижницького району. «Необхідних заходів вжито, зсувний процес локалізовано», - зазначив перший заступник голови ОДА.

Після оголошення міністром з надзвичайних ситуацій Нестором ШУФРИЧЕМ, який два дні перебував на Буковині, надзвичайної ситуації регіонального рівня, є підстави «сподіватися на виділення для ліквідації наслідків стихійного лиха в Чернівецькій області коштів з Резервного фонду Кабінету міністрів. Надходження коштів в область для проведення відновлювальних робіт можна очікувати вже наступного тижня», - зазначив Г.ГАЛИЦЯ.

Остаточної суми збитків, завданих Чернівецькій області, наразі ще не відомо – триває збір даних та підрахунки. Однак, за словами Г.ГАЛИЦЯ, «зрозуміло, що це буде не один десяток мільйонів гривень». За його словами, за рахунок коштів, які надійдуть з резервного фонду Кабінету міністрів України, в першу чергу, відновлюватиметься зруйнована інфраструктура постраждалих районів та обласного центру.