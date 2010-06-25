МОЗ - за заборону реклами ліків

Міністерство охорони здоров’я України виступає за заборону реклами ліків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прямій телефонній лінії у Києві повідомив міністр охорони здоров’я України Зіновій МИТНИК.

За його словами, МОЗ підготував зміни до закону про рекламу, у яких пропонується заборонити рекламу усіх лікарських засобів.

“Хтось може поділяти це, хтось ні, але ми відстоюємо позиції наших пацієнтів, особливо пенсіонерів, які мають час і дивляться усю ту рекламу”, - наголосив міністр.

Водночас він зазначив, що абсолютно всі ліки, які рекламуються, зареєстровані в Україні. “Рекламується тільки той препарат, який зареєстрований в Україні, який пройшов відповідні клінічні дослідження і який є легітимний в Україні. Інші препарати рекламуватися не можуть“, - сказав З.МИТНИК.