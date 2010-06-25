З київських лікарень виписують недолікованих туберкульозників?

Міністр охорони здоров’я України Зіновій МИТНИК не підтвердив інформацію щодо фактів виписування з київських лікарень хворих на туберкульоз, яких недолікували через нестачу коштів на їхнє лікування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час гарячої телефонної лінії, відповідаючи на запитання журналістів.

З.МИТНИК зазначив, що нічого не чув про такі випадки.

«Я не можу вам підтвердити достовірно цей факт до кінця. Конкретно до мене це не доходило. Я таких фактів не знаю. Я зафіксую цей момент. І сьогодні уточню. Думаю, що так не повинно бути», - наголосив міністр.

Він запевнив, що "нині протитуберкульозні препарати є, вони постачаються державою".