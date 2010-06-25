Українським медикам до кінця року підвищать зарплату
Зарплата лікаря зросте на 570 грн.
Українським медикам до кінця цього року буде підвищено заробітну плату.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прямій телефонній лінії у Києві повідомив міністр охорони здоров’я України Зіновій МИТНИК.
За словами міністра, згідно з чинним законодавством, зарплата медиків “незначно підвищиться”.
“Я вважаю, що це незначно. Зарплата медиків є найнижчою серед працівників соціальної сфери, не кажучи про середню зарплату у промисловій сфері. Але на грудень 2010 року рівень зарплати підвищиться”, - наголосив З.МИТНИК.
Міністр запевнив, що місячна заробітна плата лікаря зросте на 570 грн., лікаря-хірурга - на 637 грн., середнього медичного персоналу на 452 грн., молодшого медперсоналу - на 304 грн.