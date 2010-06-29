Магніти лікують недоумство

Стимуляція мозку магнітами дозволяє повернути людям, страждаючим хворобою Альцгеймера, втрачені лінгвістичні навики.

Фахівці з Інституту досліджень психічних розладів (Італія), випробувавши транскраніальну повторювану магнітну стимуляцію (rTMS) на таких пацієнтах, називають методику багатообіцяючою. В ході цієї неінвазивної процедури мозок хворого стимулюється швидкими магнітними імпульсами частотою до 100 Гц.

У експерименті брали участь десять пацієнтів з хворобою Альцгеймера середньої стадії.

За два тижні експерименту учені виявили істотні відмінності у першої і другої груп в здатності розуміти розмовну мову. У тих, хто піддавався rTMS, кількість правильних відповідей на питання тесту зросла з 66% до 77%. У тих же, хто не проходив магнітну стимуляцію, результати не змінилися.

Як саме rTMS діє на страждаючих хворобою Альцгеймера, дослідникам не цілком ясно. Ймовірно, магнітна стимуляція може міняти активність в мозку і виправляти хворобливі прояви, викликані недугою або пошкодженнями.

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