У мільйонерів III група крові, у трудоголіків - II

У Японії зараз популярні сеанси швидких знайомств. Нічого дивовижного. Коли б не одна особливість. Чоловіки і жінки обов`язково цікавляться групою крові один одного.

- Одна жінка скаржилася, що прийшла сюди після того, як розчарувалася в другові з II групою крові, - розповідав мені знайомий журналіст-міжнародник, що побував в токійському клубі «кривавих» знайомств. - Мовляв, жахливо дратувало його упертість. І тепер вона хотіла б вступити у відносини з людиною з III групою крові, чоловік, за її словами, повинен бути м`яким і спокійним.

Японці орієнтуються на групу крові і при наборі на роботу. А апарати експрес-аналізу нині встановлюють повсюдно - на вокзалах, в універмагах, ресторанах. Вважається, що, комбінуючи людей з певними групами крові, можна зібрати ідеальний колектив. «Кривавий» метод носить назву «кецу-еки-гата». І практикують його аж з 1930-х років. Може, в цьому секрет японського економічного дива?

I група крові текла в жилах неандертальців. Вони були мисливці, які воювали за території, де могли харчуватися. Їм потрібні були цілеспрямованість і амбітність. І досі носії I групи відрізняються лідерськими, пробивними якостями. Представникам III групи властиво прагнення до незалежності, це потенційні мільйонери. Вона сформувалася у кочівників.

Чотири групи крові пов`язані з чотирма етапами еволюції людства. Перший етап - поява перших людей, які всі мали одну групу крові, - О (I). Другий етап - перехід до цивілізованішого способу життя - аграрного - дав в результаті групу А (II). Люди з цією групою крові працелюбніші за інших і навіть схильні до трудоголізму. Третій етап - злиття і міграція рас з африканського континенту до Європи, Азії, Північної і Південної Америки, внаслідок чого з`явилася група В (III). І, нарешті, при сучасному перемішуванні різних груп з`явилася група АВ (IV).

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