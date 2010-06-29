Німеччина дозволила евтаназію

Федеральний суд Німеччини дозволив пасивну евтаназію.

Юристи прийняли рішення, що припинення підтримуючої терапії з волі хворого не відноситься до вбивства, тому є правомірним, передає ТСН.

Не має значення, чи лікування переривається шляхом припинення терапії або, наприклад, відключенням апарату життєзабезпечення. При цьому мова не йде про те, щоб дозволити переривання активного лікування пацієнта.

При цьому федеральний суд Німеччини ухвалив рішення звільнити Вольфганга ПУТЦА, адвоката із медичного права, який у квітні 2009 року був засуджений до позбавлення волі за те, що прийняв рішення про припинення підтримуючої терапії жінки, котра п`ять років перебувала у вегетативному стані.

На даний момент евтаназія дозволена в Бельгії і Нідерландах. У США в штатах Огайо і Вашингтон діє закон, що дозволяє надання медиками допомоги в здійсненні самогубства хворим в термінальній стадії.