Їжа допоможе завагітніти

Проаналізувавши раціон 161 пари, що лікувалася від безпліддя в Нідерландах, учені виявили цікаву закономірність. У жінок, які дотримувалися принципів середземноморської дієти, вагітність при екстракорпоральному заплідненні, внутріклітинній ін`єкції сперматозоїдів, наступала на 40% частіше, ніж у пацієнток, що віддавали перевагу іншій їжі. Результати цього дослідження були опубліковані в останньому номері медичного журналу Fertility and Sterility.

Вже доведено, що середземноморська дієта знижує частоту проявів астми і алергії у дітей, зменшує ризик виникнення метаболічного синдрому, раку і депресії. Люди, що дотримуються цього стилю харчування, їдять багато фруктів, овочів, бобів, цільнозернового хліба і макаронів, круп, горіхів, насіння і оливкової олії. Дієта також передбачає вживання в невеликих кількостях яєць, молочних продуктів і птиці. За правилами червоне м`ясо повинне бути присутнім в раціоні не частіше одного-двох разів в тиждень. Під час обіду і вечері рекомендується випивати по склянці вина, хоча дослідники попереджають, що цей пункт краще опустити жінкам, які хочуть завагітніти. Згідно принципів середземноморської дієти, продукти піддаються мінімальній термічній обробці, а загальний вміст жиру при такому харчуванні не перевищує 25-30% від всіх денних калорій.

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