Королівська дієта

Наступні дієти були прерогативою королів і дуже знатних вельмож. Тільки вони могли собі дозволити бути вередливими: їсти одне і не їсти інше. Тому подальша історія схуднення нерозривно пов`язана з королівськими дворами, в основному - французьким.

Саме тут вперше розробили молочно-рослинну дієту. Лікарі запропонували її Людовикові XIV, що страждав поганим травленням і поганим кольором обличчя. Король іноді знаходив в собі сили відмовитися від м`яса на декілька днів. Того ж він вимагав і від своїх придворних. Їм теж доводилося ставати вегетаріанцями. Коли Людовик починав відчувати себе краще, він відмовлявся від дієти. І тоді для всіх наступало свято.

Людовик XV теж сидів на дієті. Складалася вона з червоного вина і яєчних білків, причому останніх за день з`їдалося до 15-20 штук. Такого раціону король дотримувався, коли його чекало яке-небудь серйозне фізичне навантаження, будь-то полювання, заняття фехтуванням або виступ в балетному спектаклі.

Пані також не відставали від своїх кавалерів. Марія Медічі з юності відрізнялася миловидністю і хорошою фігурою. Але ситні трапези французького двору дещо змінили її зовнішність.

Тому Марія або зовсім відмовлялася від їжі або ж сиділа, мляво колупаючись в тарілці. Не гидувала вона тільки фруктами, нарізуючи їх срібним ножиком - подарунком чоловіка. Так королева привчила себе їсти дуже помірно.

Приклад своєї пані наслідували всі знатні дами. Тому жіноча частина французького двору довго сиділа на одній тільки фруктовій дієті.

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