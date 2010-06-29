Українським медикам підвищать заробітну плату - міністр

Українським медикам до кінця цього року буде підвищено заробітну плату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прямій телефонній лінії у Києві повідомив міністр охорони здоров’я України Зіновій МИТНИК.

За словами міністра, згідно з чинним законодавством, зарплата медиків “незначно підвищиться”.

“Я вважаю, що це незначно. Зарплата медиків є найнижчою серед працівників соціальної сфери, не кажучи про середню зарплату у промисловій сфері. Але на грудень 2010 року рівень зарплати підвищиться”, - наголосив З.МИТНИК.

Міністр запевнив, що місячна заробітна плата лікаря зросте на 570 грн., лікаря-хірурга - на 637 грн., середнього медичного персоналу на 452 грн., молодшого медперсоналу - на 304 грн.