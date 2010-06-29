Прикарпаття: «молодята» відзначили 70 років спільного життя

На Прикарпатті «молодята» відзначили 70-річчя подружнього життя. Про це повідомили УНІАН у Яремчанській міській раді. За наданою інформацією, у великому гуцульському селі Микуличин Яремчанської міськради живе подружжя, яке нещодавно справило своє «благодатне весілля»- 70-літній ювілей спільного життя. Дмитро ГРИГОРОВИЧ 1915 року народження та на п’ять років молодша Параска ГРИГОРОВИЧ-ТОДОРУК побралися ще далекого 1940-го.

У міськраді стверджують, що “у наш час прожити людині на світі 70 літ - уже дар від Бога. А перебувати 70 літ обом разом у шлюбі - то для чоловіка і дружини надзвичайно велике щастя від Господа й виняткова подія, оптимістичний життєствердний феномен для тих подружніх пар, яким ще дуже далеко до такого знаменного ювілею”.

Як відомо, 50-річчя спільного подружнього життя в народі називають «золотим весіллям», 60-річчя - «діамантовим», а 70-річчя – «благодатним весіллям».