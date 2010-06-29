Чернігівщина: кількість онкохворих щороку зростає на 1%

У Чернігівській області кількість онкохворих щороку зростає на 1%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час V з’їзду Українського товариства радіаційних онкологів головний лікар Чернігівського онкологічного диспансеру, головний онколог області Володимир ЗОТОВ.

За його інформацією, найвищий рівень онкологічної захворюваності спостерігається на Сході України, найнижчий – на Заході. У центральному регіоні, куди входить і Чернігівська область, статистка фіксує середній рівень онкозахворюваності, що характеризується щорічним приростом у 0,3-1%.

"На Чернігівщині зростання відбувається, в основному, за рахунок старіння населення – онкологія найчастіше вражає людей віком після 50 років", - пояснив лікар.

Щорічно в регіоні онкологи реєструють 4200 нових пацієнтів. Після проходження лікувального курсу близько 60% з них живуть 5 років і більше. На сьогодні на Чернігівщині налічується 22 тисячі хворих на рак людей.

За словами В.ЗОТОВА, наукою доведено, що багато видів раку (особливо у жінок) викликаються вірусами. Також свій негативний вплив справляє нездоровий спосіб життя - вживання алкоголю та тютюнопаління. Зокрема, курці хворіють на рак легенів у 9 разів частіше, ніж ті, хто не палить.

Останнім часом, зазначив головний онколог області, знизилася захворюваність на рак шлунка. Медики пов’язують це зі зменшенням споживання консервованих продуктів і збільшенням у раціоні українців свіжих та заморожених продуктів.