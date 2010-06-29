Чим корисна червона смородина

Свіжі плоди і продукти їх переробки корисні тим, що підвищують апетит і засвоюваність білків тваринного походження, сприяють посиленню перистальтики кишечника.

Корисні властивості плодів червоної смородини в тому, що їх застосовують в народній медицині як жарознижуюче, потогінне, як жовчогінне і м`яке послаблююче, а також використовують при алергії.

Для їжі годяться непошкоджені, сухі плоди. Плоди не підлягають тривалому зберіганню. Навіть у холодильнику смородина лежить не більше 2-х днів. Дуже добре зберігається в замороженому вигляді.

Її сік корисний тим, що має освіжаючі і загальнозміцнюючі властивості, добре в спекотну погоду угамовує спрагу, знижує температуру при застудних захворюваннях, активізує перистальтику кишечника, усуває відчуття нудоти, пригнічує блювоту і сприяє виведенню солей з організму з сечею.

Ягоди і сік є прекрасним засобом для поліпшення апетиту і посилення діяльності шлунку і кишечника.

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