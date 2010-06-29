Що вилікує меліса?

Існує декілька легенд про те, звідки у цієї лікарської трави така поетична назва. Якщо вірити найкрасивішій з історій, то ім`ям Меліса звали одну з дочок крітського царя Мелісея. Вона була не тільки казково красивою, але і доброю – навчила простих людей добувати мед. Боги прогнівалися на марнотратну щедрість Меліси і в покарання перетворили дівчину на бджолу. Правдивість легенди – справа сота. Але меліса і зараз є одним з найпопулярніших медоносів.

Що лікує?

•Дерматит

•Безсоння

•Запалення ясен

•Герпес

•Гнійничковий сип

•Перхоть

•Головний біль

•Набряки після травм

•Передменструальний синдром

З листя меліси одержують ефірну олію, яка має свіжий, сильний аромат лимона. Воно має яскраво виражену бактерицидну властивість і заспокоює шкіру. Компресами з листя меліси в народній медицині лікують шкірні запалення. Для того, щоб зняти почервоніння і набряк, висушене листя заливаємо кип`ятком. Потім їх треба добре розім`яти і потримати хвилин десять на водяній лазні. З теплого листя вже можна робити лікувальні компреси.

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