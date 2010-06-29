Сумщина: розпочато оперативно-профілактичну операцію «Мак-2010»

На Сумщині в Міжнародний день боротьби з наркотичними засобами та їх незаконним обігом, розпочалась оперативно-профілактична операція «Мак-2010», яка триватиме до кінця вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією прес-служби Охтирського міського відділу ГУМВС України в Сумській області, вже зафіксовані факти незаконного обігу наркотичних засобів. Так, затримано 26-річного охтирчанина, який придбав коноплю для власного вживання. При особистому огляді у нього було виявлено та вилучено наркотичний засіб, який згідно з висновком експерта є небезпечним наркотичним засобом – канабісом.

Також у ході проведення оперативно-розшукових заходів оперативниками було виявлено та вилучено 15 грамів марихуани, яку 20-річний охтирчанин зберігав за місцем мешкання. А біля під’їзду одного з будинків в Охтирці міліціонери затримали раніше судимого 36-річного місцевого жителя, у якого при особистому огляді було виявлено та вилучено пакет з дикоростучою рослиною снодійного маку. По даним фактам порушено кримінальні справи.