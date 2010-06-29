ЮНІСЕФ закликав Україну збільшити допомогу дітям з ВІЛ

Регіональний директор ЮНІСЕФ у Східній і Центральній Європі та країнах СНД Стівен АЛЕН закликав українську владу збільшити допомогу ВІЛ-позитивним дітям.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, днями С.АЛЕН уперше відвідав Україну і провів зустрічі з віце-прем`єром Володимиром СЕМИНОЖЕНКОМ та іншими членами Кабміну. Підсумовуючи результати візиту, він закликав українську владу збільшувати допомогу та покращувати догляд за ВІЛ-позитивними дітьми.

На початку року в Україні нараховувалось близько 24 тисяч дітей, народжених ВІЛ-позитивними матерями, з яких майже 2,5 тисячі малюків виявились ВІЛ-позитивними. Зараз близько 1700 дітей отримують АРВ-терапію, а майже 270 померло від СНІДу, зазначає “Німецька хвиля”.

Натомість завідувач відділення ВІЛ-інфекції однієї з клінік Світлана АНТОНЯК заявила, що в Україні зараз немає ефективної програми з профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини.

«Це та програма, яка б могла виконуватися державою ідеально. Для цього потрібно всіх вагітних жінок обстежити на ВІЛ-інфекцію, звичайно адекватно проконсультувати і забезпечити тих, хто цього потребує антиретровірусною терапією. Зараз червень, а закупівель препаратів антиретровірусної терапії за гроші держави не було», - сказала вона.

Попри запевнення українських посадовців, що влада дбає про ВІЛ-інфікованих, зокрема дітей, дефіцит фінансування програми на закупку АРВ-препаратів від самого початку становив близько 50%, стверджує С.АНДРУСЯК. Зараз близько 7 тисяч хворих на ВІЛ, зокрема і вагітних, і малюків, чекають на антиретровірусну терапію, наголошує лікар.

Лікар вважає, що чиновники не усвідомлюють, наскільки важливим є лікування всіх, хто цього потребує. С.АНДРУСЯК заявила, що посадовці переконують лікарів у відсутності ліків і змушують їх припиняти набір нових пацієнтів, пише “Німецька хвиля”.