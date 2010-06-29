На Буковині під час злив зник безвісти 9-річний хлопчик

Сьогодні вночі на Буковині під час злив загинули дві жінки і зник безвісти 9-річний хлопчик.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ після засідання комісії з ліквідації підтоплень, що відбулася у приміщенні Чернівецької облдержадміністрації.

Він також повідомив, що загалом впродовж цієї ночі було евакуйовано 2437 осіб і врятовано 963 особи, які потребували допомоги, але самостійно не могли залишити свої домівки. За словами Н.ШУФРИЧА, кожна постраждала від стихії родина забезпечується питною та технічною водою. Ведеться спостереження за понад півсотнею криниць і вивчається можливість їх подальшого використання.

На засіданні було прийнято рішення звернутися до уряду з проханням виділити постраждалим по 1 тис. грн. на перші 2-3 дні на продукти харчування та предмети першої необхідності. Н.ШУФРИЧ висловив сподівання, що ці кошти надійдуть у відділення Державного казначейства у Чернівецькій області вже завтра, адже підтвердження про їх перерахування вже отримано.

Міністр також повідомив, що на Буковині наразі знеструмлено 102 населені пункти, проте більшість із них залишаються без електрики за рішеннями місцевих органів влади з метою запобігання уражень струмом під час підвищення рівнів води. Крім того, від газопостачання відключені близько 7 тис. будинків, без зв’язку залишається 800 абонентів. У зв’язку із пошкодженням залізничної інфраструктури призупинено рух потягів у напрямку Румунії.

Н.ШУФРИЧ запевнив, що ситуація в регіоні складна, але контрольована, й зусилля, яких докладали рятувальники цієї ночі, дали можливість мінімізувати наслідки паводку.

«Зараз ми отримали ще одне штормове попередження вже на сьогоднішній вечір, і ми концентруємо подальші сили для того, щоб мінімізувати наслідки», – заявив Н.ШУФРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок сильних дощів з 22 по 24 червня на території Чернівецької області від розливу річок, підйому ґрунтових вод та накопичення в низинах стічних вод в 9 районах області та м. Чернівці було підтоплено 65 населених пунктів, пошкоджено 57 тис. 930 м дорожнього покриття автошляхів державного і місцевого значення, 13 мостів та 3 тис. 970 м водозахисних дамб.

В цілому тоді внаслідок надзвичайної ситуації було порушено нормальні умови життєдіяльності більш як 15 тис. осіб, а завдані стихією збитки перевищують 15 млн. грн.

В ніч з 28 на 29 червня внаслідок сильних злив і шквалистих поривів вітру у семи районах Чернівецької області та обласному центрі сталося підтоплення 3 тис. 650 житлових будинків (зруйновано 2 житлових будинки повністю та 5 – частково), 37 об`єктів соціальної сфери. Зруйновано три дамби ставків, 6 мостів. Відключено від газопостачання 4 населених пункти, пошкоджено мости й дороги.

Всього до рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт залучено 605 осіб та 99 од. техніки, у тому числі від МНС 388 чол. особового складу, 65 од. техніки та 12 плавзасобів та авіацію МНС.