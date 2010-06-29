Тернопільщина: через підтоплення почали відселяти людей

На Тернопільщині почали відселяти людей, які живуть в зоні можливого підтоплення.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС в Тернопільській області, учора ввечері було відселено чотирьох осіб, які живуть у селі Коропець Монастирського району, вивчається потреба відселення інших.

Такі дії, пояснили в Центрі пропаганди, зумовлені підвищенням рівня води в річці Дністер після інтенсивних дощів на території Івано-Франківської області.

Для забезпечення моніторингу можливої загрози виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з підтопленням населених пунктів, Головним управлінням МНС в Тернопільській області направлено до Монастириського, Заліщицького та Борщівського районів три оперативні групи, піднято резервний особовий склад і спеціальну техніку, проводяться розрахунки відселення мешканців із зон можливого підтоплення у разі його виникнення.