В Україні працюють лише 665 пляжів з 902-х

Станом на сьогодні в Україні працюють 665 пляжів або 74% – 621 на морському та 44 на річковому узбережжі.

Як повідомили УНІАН в Інформаційній службі Державної санітарно-епідеміологічної служби України, всього мають діяти 902 пляжі та рекреаційні зони у Криму, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях, Севастополі та Києві, з них 847 морських і 55 річкових.

У Києві на сьогодні працюють усі 12 пляжів та зон відпочинку, що розташовані на Дніпрі, з них 9 пляжів не мають офіційних дозволів на відкриття. Офіційно відкрито три пляжі – «Дитячий», «Чорторий» і «Райдуга».

У Криму працюють 313 із 336 пляжів, решта не відкриті через відсутність дозвільних документів. У пробах води відхилень від стандарту не виявлено. У Севастополі працюють усі 8 зареєстрованих пляжів.

В Одеській області з 21 пляжу працюють 19 морських в Одесі та приморських районах. Через незадовільний санітарно-технічний стан облаштування території закрито пляж «Чорноморка» в Одесі та річковий пляж у Кілії. Відхилень від стандарту у досліджених пробах води не виявлено.

У Донецькій області працюють 14 пляжів, з них 9 – морські. Решта не відкриті через неоформлення дозвільних документів. Закрито морський пляж «Піщаний» у Маріуполі через невідповідність води стандартам. Пляж перебуває під наглядом СЕС, купання заборонено.

У Запорізькій області працюють 195 із 332 пляжів, включаючи 179 морських. Решта не відкривалася через неготовність до оздоровчого сезону.

У Миколаївській області працюють 8 пляжів, з яких 6 – морські, 2 – річкові. Закрито пляж у Первомайську через невідповідність води стандартам.

У Херсонській області із загальної кількості у 158 пляжів працюють 96.

Фахівці Держсанепідслужби здійснюють постійний лабораторний контроль якості морської і річкової води.