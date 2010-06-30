Алкоголь викликає агресію тільки у ...стриманих

Пияцтво дійсно підвищує ризик агресивної поведінки, але тільки серед людей, схильних постійно пригнічувати гнів. Американські дослідники журналу "Addiction" прийшли до такого висновку після аналізу даних, одержаних в результаті дослідження майже 3 тис. осіб спочатку у віці 16-17 років, а потім у віці 21-22 років.

Учасники були розділені на три великі групи, сформовані згідно психологічній оцінці придушення гніву і інших негативних емоцій. Виявилось, що серед осіб, які повідомили про схильність часто приховувати і пригнічувати відчуття гніву, з віком зловживання алкоголем підвищилося на 10%, а викликане сп`янінням насильство - на 5%. Психологи не виявили такої асоціації у тих, хто не постійно пригнічує свої негативні емоції.

ami-tass.ru