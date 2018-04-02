Як правильно вибрати мінеральну воду?

Важливою частиною нашого життя є вода. Якщо без їжі людина може протриматися близько місяця, то зневоднений організм не протримається і трьох днів. Вода лікує, виводить непотрібні елементи з організму, але чи так вже корисно все те, що ми п`ємо? Дорослій людині щодня потрібно близько п`яти літрів води. Сюди включена вода, що отримується з їжі та напоїв, а також волога, що поглинається шкірою під час купання. Для того, щоб вода принесла якнайбільше користі, вона повинна бути чистою і якісною.

Широкий асортимент води, представлений на сучасному ринку, змушує покупця замислитися.

Ваш вибір не повинен бути хаотичним, тому варто розібратися, які компоненти містяться у мінеральній воді.

По-перше, важливо, щоб вода містила кальцій. Він подбає про зміцнення ваших зубів, нігтів, м`язової тканини, а також поліпшить процес утворення клітин крові, підвищить опірність організму до токсинів і інфекцій.

Магній допоможе в боротьбі зі стресом і надасть протиалергічну та протизапальну дію.

Натрій підтримає в нормі осмотичний тиск і поліпшить процес утворення протоплазми. Якщо у воді багато натрію, то вона легше втамовує спрагу. При цьому навантаження на серце в спеку знижується.

Калій допомагає контролювати наявність рідини в організмі, видаляючи надлишки води при необхідності. Солі калію виконують мають також протисклеротичну дію.

Найбільш корисні лужні води, їхня інша назва - гідрокарбонатні натрієві води. Така вода олужнює організм. Відбувається компенсація карбонатів у крові, за рахунок чого підвищується її лужний резерв.

Вода, добута зі свердловин на певній глибині, зазвичай насичена хімічними елементами. Цю воду ми і називаємо мінеральної. Однак у продажу є і, так звана, мінералізована вода. У таку воду хімічні елементи були додані штучним шляхом.

Вибираючи мінеральну воду, не слід забувати. що й серед мінералки є різні ранги та статуси. У чому ж їх відмінність?

Вся справа в тому, що мінеральна вода з магазину і мінеральна вода безпосередньо на курорті - це дві великі різниці.

Якщо ви купуєте воду в магазині, то будьте готові до того, що частина цілющої сили з неї вже пішла, оскільки вона була пропущена через спеціальні фільтри, її склад вже змінено.

Вода ж безпосередньо з джерела, тобто взята відразу зі свердловини, має всі властивості справжньої мінеральної, тож тільки вона може вважатися по справжньому живлющою і корисною.

Тому лікування свіжою мінеральною водою на курортах ефективніше і приносить значно кращий результат.

Оптимальніше вживати тільки свіжу мінералку, яка була взята не більше 3 годин тому.

Будьте здорові і пийте тільки мінеральну воду!

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