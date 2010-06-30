Сонце може викликати катаракту

Використання препаратів, що викликають підвищену чутливість до сонячного світла, може спровокувати вікову катаракту, згідно повідомленню, розміщеному в мережі, яке буде опубліковано в серпні в Archives of Ophthalmology .

Окрім віку, раніше було виявлено декілька чинників ризику для більшості типів катаракти, включаючи куріння, діабет, артеріальну гіпертензію. Сонячне світло, а саме ультрафіолет –B ( UV-B), викликає кортикальную катаракту.

Дослідники з`ясовували у обстежуваних історію використання ними препаратів, які можуть сенсибілізувати до сонячного світла, включаючи, діуретики, антидепресанти, антибіотики і знеболюючі препарати на основі напроксену.

Більшість випадків катаракти не асоціювалися з дозою сонячного опромінювання. Проте, після того, як були враховані вік, стать, був виявлений зв`язок між розвитком кортикальної катаракти та примінюваними препаратами.

newsland.ru